İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından çiftçi ve tüketicilere yeni müjdeler verdi. Gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitlendiğini duyuran Erdoğan, Tarım Kredi satış noktalarının sayısının 3 bine çıkarılacağını söyledi.Ayrıca Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacağını belirtti. Peki bu ürünler hangileri? Tarım Kredi ve Zincir marketlerin etiket fiyatlarında son durum ne?Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu piyasadaki son durumu anlattı:Milliyet'in haberine göre Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: 'Tüketicinin sigortası serbest piyasa ortamında tam rekabet şartlarının oluşmasıdır. Oysa Rekabet Kurumu'muzun yaptığı incelemeler sonucunda uyguladığı yaptırımlar göstermektedir ki fahiş fiyatlarla mücadele eden tüketiciler tam rekabet ortamında olmayıp bir kısım zincir marketler ve üreticiler adeta kartel oluşturup müşterek fiyat ve satış koşulları belirlemek suretiyle tüketicileri istismar etmişlerdir. Bu yaptırımların yanı sıra ifşa edilmeleri halinde tüketiciler kendilerine haksızlık yapan markaların ürünlerini zincir marketlerin mağazalarını boykot ettikleri taktirde yaptırımların en büyüğü ile karşılaşmış olacaklardır.'Kırmızı mercimek Tarım Kredi'de standart 22.5 lira, indirimli olanı 21 lira fiyatla satılıyor. Zincir markette bu rakam 37.5 TL.Beyaz peynir zincir markette markasına göre 180-190 lira fiyatla satılırken, Tarım Kredi'de kilogramı 80 liraya satılıyor.Kutu sütün litresi zincir marketlerde 28 lira, Tarım Kredi'de 14.75 TL.KÖYTAV pekin ördeği: 136,90 TLPoşetli tavuk: 105,90 TLÇemeni sıyrılmış Özlem dilimli pastırma: 44,90 TLIsıl işlem görmüş dana TK parmak sucuk: 42,90 TLKoroplast fırın torbası: 8,50 TLKoroplast pişirme kağıdı: 8,95 TLE.S.K. göve tavuk: 32 TLPEK food pizza çeşitleri: 39,90 TL42,90 TLDonuk işkembe çorbası: 39,90 TLDimes aromalı içecekler: 16,90 TLToblerone sütlü çikolata: 23,90 TLEti karam gurme çikolata: 4,95 TLDr. Oetker çikolata sosu: 10,90 TLDr. Oetker krem şanti ve kakao: 23,90 TLBanogranic Organik Meyve Suyu: 34,90 TLDimes Nektar içecekler: 16,90 TLKahve Dünyası sıcak çikolata ve salep: 39,50 TLÇerezos mısır çerezi: 12,90 TLUludağ Frutti extra gazlı içecek: 11,90 TLEti gong pops: 9,90 TLRuffles ve Lay's klasik patates cips: 16,90 TLTK sarı leblebi: 21,90 TLTK çifte kavrulmuş fındık: 64,90 TLYedigün: 21,90 TLPepsi: 21,90 TLGinsengli Dİmes enerji içeceği: 16,90 TLBurn enerji içeceği: 8,90 TLKooptii soğuk çay: 8,90 TLDoğanay limonata: 9,90 TLDoğanay şalgam suyu: 10,90 TLTK kavrulmuş kabak çekirdeği: 29,90 TLTK kavrulmuş yer fıstığı içi: 31,90 TLTK Besni kuru üzüm map: 26,90 TLTK kabuklu ceviz: 66,90 TLTK kabuklu yer fıstığı: 54,90 TLTK ağın leblebisi: 39,90 TLKral atıştırmalık: 6,75 TLLuppo sandviç kek: 16,90 TLTK karışık kuruyemiş: 49,90 TLTK kavrulmuş ay çekirdeği siyah: 34,90 TL