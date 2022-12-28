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İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürünün en ucuz fiyatla satışa sunulacağını açıklamasının ardından etiketler değişmeye başladı. Yüzlerce ürün indirimli etiketlerle raflardaki yerini aldı. Peki bu ürünler hangileri? Tarım Kredi ve zincir marketlerin etiket fiyatlarında son durum ne? Tarım Kredi İndirimli Ürünler Hangileri? İşte tüm detaylar...

Ekleme: 28.12.2022 - 10:17 Güncelleme: 28.12.2022 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından çiftçi ve tüketicilere yeni müjdeler verdi. Gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitlendiğini duyuran Erdoğan, Tarım Kredi satış noktalarının sayısının 3 bine çıkarılacağını söyledi.

Ayrıca Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacağını belirtti. Peki bu ürünler hangileri? Tarım Kredi ve Zincir marketlerin etiket fiyatlarında son durum ne?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu piyasadaki son durumu anlattı:

Milliyet'in haberine göre Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: 'Tüketicinin sigortası serbest piyasa ortamında tam rekabet şartlarının oluşmasıdır. Oysa Rekabet Kurumu'muzun yaptığı incelemeler sonucunda uyguladığı yaptırımlar göstermektedir ki fahiş fiyatlarla mücadele eden tüketiciler tam rekabet ortamında olmayıp bir kısım zincir marketler ve üreticiler adeta kartel oluşturup müşterek fiyat ve satış koşulları belirlemek suretiyle tüketicileri istismar etmişlerdir. Bu yaptırımların yanı sıra ifşa edilmeleri halinde tüketiciler kendilerine haksızlık yapan markaların ürünlerini zincir marketlerin mağazalarını boykot ettikleri taktirde yaptırımların en büyüğü ile karşılaşmış olacaklardır.'

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİM KAPSAMINDA?

Kırmızı mercimek Tarım Kredi'de standart 22.5 lira, indirimli olanı 21 lira fiyatla satılıyor. Zincir markette bu rakam 37.5 TL.

Beyaz peynir zincir markette markasına göre 180-190 lira fiyatla satılırken, Tarım Kredi'de kilogramı 80 liraya satılıyor.

Kutu sütün litresi zincir marketlerde 28 lira, Tarım Kredi'de 14.75 TL.

İşte Tarım Kredi marketlerinde indirimli olan bazı ürünlerin fiyat listesi...

KÖYTAV pekin ördeği: 136,90 TL
Poşetli tavuk: 105,90 TL
Çemeni sıyrılmış Özlem dilimli pastırma: 44,90 TL
Isıl işlem görmüş dana TK parmak sucuk: 42,90 TL
Koroplast fırın torbası: 8,50 TL
Koroplast pişirme kağıdı: 8,95 TL
E.S.K. göve tavuk: 32 TL
PEK food pizza çeşitleri: 39,90 TL42,90 TL
Donuk işkembe çorbası: 39,90 TL
Dimes aromalı içecekler: 16,90 TL
Toblerone sütlü çikolata: 23,90 TL
Eti karam gurme çikolata: 4,95 TL
Dr. Oetker çikolata sosu: 10,90 TL
Dr. Oetker krem şanti ve kakao: 23,90 TL
Banogranic Organik Meyve Suyu: 34,90 TL
Dimes Nektar içecekler: 16,90 TL
Kahve Dünyası sıcak çikolata ve salep: 39,50 TL
Çerezos mısır çerezi: 12,90 TL
Uludağ Frutti extra gazlı içecek: 11,90 TL
Eti gong pops: 9,90 TL
Ruffles ve Lay's klasik patates cips: 16,90 TL
TK sarı leblebi: 21,90 TL
TK çifte kavrulmuş fındık: 64,90 TL
Yedigün: 21,90 TL
Pepsi: 21,90 TL
Ginsengli Dİmes enerji içeceği: 16,90 TL
Burn enerji içeceği: 8,90 TL
Kooptii soğuk çay: 8,90 TL
Doğanay limonata: 9,90 TL
Doğanay şalgam suyu: 10,90 TL
TK kavrulmuş kabak çekirdeği: 29,90 TL
TK kavrulmuş yer fıstığı içi: 31,90 TL
TK Besni kuru üzüm map: 26,90 TL
TK kabuklu ceviz: 66,90 TL
TK kabuklu yer fıstığı: 54,90 TL
TK ağın leblebisi: 39,90 TL
Kral atıştırmalık: 6,75 TL
Luppo sandviç kek: 16,90 TL
TK karışık kuruyemiş: 49,90 TL
TK kavrulmuş ay çekirdeği siyah: 34,90 TL
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