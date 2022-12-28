Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış...

PKK'nın terör örgütü olarak tanındığı Fransa'da Venissieux Belediyesi'ne ait salonda bir araya gelen terör örgütü yandaşları, paçavralar önünde halay çekti. Görüntüler bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından birçok kentte sokağa inen terör örgütü PKK yandaşlarının, 26 Kasım'da Lyon şehrinde kutlama etkinliği düzenlediği ortaya çıktı.BELEDİYE PKK YANDAŞLARINA KAPISINI AÇMIŞPKK'nın terör örgütü olarak tanındığı ülkede Venissieux Belediyesi'ne ait salonda bir araya gelen terör örgütü yandaşları, paçavralar önünde halay çekti.Etkinliğe ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekti.