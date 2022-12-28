FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında gözaltı karar verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
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