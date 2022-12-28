Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 14.24'te meydana gelen sarsıntının, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.Depremde can kaybı ya da yaralanmayla ilgili henüz bilgi bulunmuyor.Eğriboz Adası'nda 29 Kasım'da da 4,7 ve 5,0 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu.