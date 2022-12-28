Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin detaylarını açıkladı.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:EYT düzenlemesinin müjdesiyle karşınızdayız. Her kesimin beklentisini çözdük. Uzun bir çalışmanın ardından düzenleme nihai halini aldı.Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.Prensip olarak 20-25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı yıldan çok daha fazla yıl maaş alması sürdürülebilir değil.Ülkemizde emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini, yaşı tamamlamak gerekiyor.Yaptığımız düzenleme sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.(EYT) Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor.Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.