Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! EYT düzenlemesinde işverene destek verilecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.'Ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.' ifadelerini kullandı.YAŞ ŞARTI YOKCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan sistemi eski sistemdeki SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın herkes için geçerli kılıyoruz.' diye konuştu.Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenlere de güzel haberi duyurdu.İŞVERENE DESTEKTaşerondan kadroya alınandan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenleme hazırlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemesinde güçlük çekmemek için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyoruz.''Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.' Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Her vatandaşımızın tecrübesine ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyecek çalışanlarımız için sosyal sigorta teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.'