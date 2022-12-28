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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyin göçünü tersine çeviriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tümünün ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz. Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz'' açıklamasında bulundu. Beyin göçüne de değinen Erdoğan, ''Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmesi için yurt dışına çıkmasına karşı değiliz. Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyin göçünü tersine çeviriyoruz
Ekleme: 28.12.2022 - 14:35 Güncelleme: 28.12.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyin göçünü tersine çeviriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tümünün ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz.

Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.

Bilim ve teknoloji Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araç.
Son bir yılda 174 üniversiteden 3 bin 734 araştırma projesine 1,5 milyar liradan fazla destek verdik.

Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmesi için yurt dışına çıkmasına karşı değiliz.

Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz.

Sadece gençlerimizin yurt dışında tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor Türkiye'yi, dünyada bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz.

Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır, bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz.

Teknolojideki gelişmelerde AR-GE projelerine ayrılan bütçenin binde 5'ten yüzde 13'e çıkmasının önemli payı var.

Allah'ın izniyle bu coğrafya bilimin ve teknolojinin merkezlerinden biri olacaktır. Çünkü Teknofest kuşağına güveniyoruz.

Dünya bizim insansız hava araçlarındaki başarılarımızı manşetlerine taşıyor, demek ki bu millet yapar mı yapar.

Savunma sanayii diğer alanlardaki teknolojik gelişmenin de itici gücü durumunda.

Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruz

İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...
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