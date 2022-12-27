Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...Paris'te yaşanan saldırılar hakkında konuşan Gökçek, 'İçeride bulunan kişiler terörist oldukları için saldırıyı yapan kişi de zaten terörist... Aslında kendi aralarındaki mesele. Yıllardan beri bizim Avrupa'ya özellikle Cumhurbaşkanımızın söylediği ‘kesinlikle bunlara kucak açmayın, bir gün bunlar gelir size aynısını yapar' söyleminin aslında gerçek olduğunu görmeye başladık. Ama şunu söylemek lazım bu daha başlangıç. Aslında bu başlangıçta bunu görüp önlem alırlarsa bence kendi ülkelerindeki halklarına kendi ülkelerindeki milletlerine çok daha büyük bir şekilde iyilik yapmış olacaklar. Maalesef bu mikroları, bu teröristleri kendi ülkelerinden göndermeyip sürekli olarak besleyen Avrupa'nın başına bela olmaya başladığını bugün görüyoruz.' şeklinde konuştu.DAVUTOĞLU VE BABACAN'DAN PARİSTE ÖLENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJIDavutoğlu ve Babacan'ın Paris'te ölen teröristler için başsağlığı mesajı paylaşmaları hakkında konuşan Osman Gökçek, “Babacan ve Davutoğlu el ele vermişler buradaki ölenlere Allah'tan rahmet diliyorlar, saldıranları kınıyorlar. Saldıranlar da terörist ölenler de terörist. İşi gücü bıraktınız da siz teröristlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyecek hale mi geldiniz?” dedi.FAİK ÖZTRAK'TAN ASGARİ ÜCRET ÇARKIFaik Öztrak'ın asgari ücret hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren Gökçek, “Allah aşkına asgari ücret 7000 liranın üzerinde olması gerekiyor diyor. Devlet zaten 8506 lira yaptı. Buna da yeterli değil diyor. Biz bunlara neden inanacağız? Gerçekten psikolojik anlamda bozukluk görüyorum burada... Bu normal bir hadise değil.“ ifadelerini kullandı.TERÖRİST KARAYILAN: DEMİRTAŞ BİZİM PARÇAMIZGökçek, “Selahattin Demirtaş meselesinde son dönemlerde başta Ali Babacan olmak üzere Demirtaş'ın dışarı çıkması ve onun masum olduğu noktasında vatandaşlara bir algı operasyonu yapılıyor. Bu algı operasyonunun bir kısmını Kılıçdaroğlu, bir kısmını Babacan, bir kısmını da Ekrem İmamoğlu çekiyor. Şimdi burada hatırlar mısınız Saraçhane'deki yapmış oldukları toplantıda Ali Babacan çıktı ne dedi? ‘Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorum.' dedi ve oradaki topluluk hep birlikte Babacan'ı alkışladılar. Sonra arkasından Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş gitti Dilek Demirtaş'a ‘geçmiş olsun' telefonu açtı ve onunla bir konuşma yaptı. Sonra daha yeni İmamoğlu ‘Demirtaş'ın diline sağlık. Bu süreç onu çoluğuna çocuğuna kavuşturacak.' dedi. Yani, ‘Biz iktidar olursak Selahattin Demirtaş çoluğuna çocuğuna kavuşacak. Merak etmesin diline sağlık çok güzel söylemiş.' dedi. Bu söyledikleri şahıs yani Demirtaş'la ilgili terörist başlarından bir tanesi olan Murat Karayılan bir açıklama yaptı. ‘Selahattin Demirtaş'ta bu mücadelenin bir eseridir, bir parçasıdır.' dedi. ‘Bu mücadelenin bir eseridir, parçasıdır' dediği kişi kim? Selahattin Demirtaş... Peki mücadele dediği ne? PKK terör örgütü...PKK'nın bizim bir eserimiz, bir parçamız dediği Selahattin Demirtaş'ın savunuluculuğunu İmamoğlu, Babacan ve Kılıçdaroğlu yapıyor. Meral Akşener'de sabahtan akşama kadar Demirtaş'a yalakalık yapan İmamoğlu'na ‘oğlum' diye sarılıyor. Böyle birşey olabilir mi?” şeklinde konuştu.TÜRK DOĞAL GAZI MUHALEFETTE HAZIMSIZLIK YAPTI!Gökçek, “Sayın Berat Albayrak, bu projeyi hayata geçirebilmek için ciddi mücadeleler verdi. Buradan kendisini anmak istiyorum. Çünkü o dönemin içerisinde bir hayli zorlu yolculuktu bunların yapılması ama bu başarıldı. Biz hep birlikte hangi sonuçları olduğunu görmeye başladık. 710 milyar metreküp gaz var şuanda.Şimdi sizin 13 yıllık bir gaz rezerviniz var. Bundan dolayı muhalefet sizi tebrik etmek yerine sizinle dalga geçiyor. Buradan sormak istiyorum. Sizin eleştirdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan 710 milyar metreküplük gazı bulmuş. Siz bunu beğenmiyorsunuz, çeşme açılışı yapan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ile devlet yönetmeyi düşünüyorsunuz ve bunu destekliyorsunuz. Bu mudur çağdaşlık?” ifadelerini kullandı.AKŞENER'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EKİBİNE HAKARET!Akşener'in ‘ahmak' söylemi hakkında konuşan Osman Gökçek, “Meral Hanım bir hanımefendi. Bir hanımefendiye Türkiye Cumhuriyeti'nin çoğunluk oyu ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı etrafındaki ekibe ‘ahmak' demek bence yakışmıyor. Bakın eleştirebilirsiniz ama ‘ahmak' demek ne demek? Yani siz, bir kişi sosyal medyada size ‘ahmak' dediği için dava ettiniz ve ceza aldırttınız. Meral Hanım, size bir kişi ‘ahmak' dediği için dava etmişsiniz ve bence doğru da yapmışsınız. Ama siz aynı tabiri Sayın Cumhurbaşkanının etrafındaki insanlar için kullanıyorsunuz.” dedi.MERAL AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA... “ÇOK FENA ÇARPARIM”Meral Akşener'in katıldığı programda söylediklerini yorumlayan Gökçek, “Kemal Bey'i çok aciz bir konuma düşürüyor burada. Yani ‘Kemal Bey'i çarparım' diyor. Kemal Bey bu iznin kendisinden alınması gerektiğini düşünüyor. Meral Hanım da ‘Ben bu izni kimseden almam. Bunu bana söyleyen olursa da çok fena çarparım.' diyor. Yani Kemal Bey'e bir mesaj. ‘Konuşurken dikkat et, ağzını topla, izin alacak gibi kelimeler kullanamazsın. Çünkü bu belediye başkanlarını biz seçtirdik.' demek istedi aslında.” İfadelerini kullandı.ŞAHAN GÖKBAKAR DÜRÜST DAVRANDI!Nevşin Mengü'nün gerçekleştirdiği programda konuşan Şahan Gökbakar'ın söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Şahan Gökbakar dürüst davranmış. Muhalefetin ciddi savunuculuğunu yapsa da burada Şahan'a teşekkür etmek lazım, dürüst davranmış. Başka bir görüşte olabilir, başka bir dünya görüşünün insanı da olabilir ama buna rağmen dürüst davranmak bir erdemdir. Bu dürüst davranışından dolayı ben teşekkür ediyorum.” dedi.FETÖCÜ ENES KANTER PAPA'DAN YARDIM DİLENDİ!“Bu kalkacak bu memleketin evladı olduğunu söyleyecek. Bir kere sen bu ülkenin çocuğu değilsin. Senin kimin çocuğu olduğun belli değil. Bunu çok net söyleyeyim sen bu memleketin çocuğu değilsin. İnsan kenti memleketini gidip Papa'ya şikayet eder mi? Bunlar rezil, bunlar haysiyetsiz... Bunlar devletine zarar vermek için her türlü tezgahı yapabilecek alçaklıkta insanlar. Şuna bakar mısınız, ‘Erdoğan benim ülkemi yok ediyor' diyor. Nasıl yok ediyor? Gaz bularak mı? Savunma sanayiini geliştirerek mi? Nasıl senin ülkeni yok etti? Sen gidip orada ülkeni kötülüyorsun, sen bu kadar aşağılık bir adamsın...” ifadelerini kullandı.