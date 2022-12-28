Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ya da kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını artırdı.Altındağ ve Keçiören ilçesindeki çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 361 şişe sahte alkollü içki, 250 litre etil alkol, 90 adet yabancı menşeyli alkollü içki bandrolü, 545 adet alkollü içki etiketi, 250 adet alkollü içki kapüşonu, 41 adet sahte alkollerin paketlenmesinde kullanılan karton kutu, 255 adet TAPDK bandrolü, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 20 adet dolu kartuş ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.