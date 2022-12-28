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Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı!

Alman hükümeti, Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınarken, terör örgütü PKK yanlılarının Paris'teki şiddet eylemlerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı!
Ekleme: 28.12.2022 - 19:59 Güncelleme: 28.12.2022 - 20:16 / Editör: Ozge Selin
Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı!
Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ile bakanlıkların sözcüleri, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Hoffmann, Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Hoffmann, saldırıdan sonra terör örgütü PKK yanlılarının düzenledikleri eylemlerde Paris'te PKK'nın sembollerini taşımasına ilişkin soruya ise "Eylemle ilgili şimdi bir şey söyleyemem." diyerek yanıtlamaktan kaçındı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sascha Lawrenz de bazı PKK yanlılarının başka şehirlerde de eylem yapma çağrılarını Alman güvenlik kurumlarının nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine, konuya ilişkin değerlendirmeyi gazetecilere daha sonra iletebileceğini söyledi.

Paris'te PKK yanlılarının çıkardığı olaylarda 31 Fransız polisi ve 1 gösterici yaralanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı.
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