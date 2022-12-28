6'lı masada 'Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İYİ Parti ile yaşanan aday kavgalarının 6'lı masayı adeta kilitlediği süreç şiddetlenerek devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuyla ilgili olarak 'Bu çok doğru bir soru olmaz' diyerek 'Kazanacak bir adayla girmeliyiz' demesinin üzerine düzenli olarak İYİ Partili isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ismine muhalefet etmesi ve CHP'den gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi.CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen bir TV kanalında katıldığı canlı yayında İYİ Parti'deki Kılıçdaroğlu karşıtlığına 'Kampanya' dedi ve şu ifadeleri kullandı:'Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şimdi kaygılar nedir, yani ortada hangi veriler var bilmiyorum. Doğrusu ben de şaşırıyorum. 'Falan aday ile kazanırız filan aday ile kazanamayız' cümlesine hiç katılmıyorum. Bunu sadece İYİ Partili arakdaşlarımız adeta bir kampanyaya çevirdiler. Bu çok doğru bir şey değil'