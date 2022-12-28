6'lı masada 'Kılıçdaroğlu' krizi büyüyor! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor
CHP ve İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden karşı karşıya gelmesi ile adeta adım atamaz hale gelen 6'lı masada söz konusu tartışmaya CHP'de etkili isimlerden Gürsel Tekin'den de bir açıklama geldi. Tekin İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı kampanya yürüttüğünü belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İYİ Parti ile yaşanan aday kavgalarının 6'lı masayı adeta kilitlediği süreç şiddetlenerek devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuyla ilgili olarak 'Bu çok doğru bir soru olmaz' diyerek 'Kazanacak bir adayla girmeliyiz' demesinin üzerine düzenli olarak İYİ Partili isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ismine muhalefet etmesi ve CHP'den gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi.
GÜRSEL TEKİN: İYİ PARTİLİ ARKADAŞLAR BUNU BİR KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen bir TV kanalında katıldığı canlı yayında İYİ Parti'deki Kılıçdaroğlu karşıtlığına 'Kampanya' dedi ve şu ifadeleri kullandı:
'Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şimdi kaygılar nedir, yani ortada hangi veriler var bilmiyorum. Doğrusu ben de şaşırıyorum. 'Falan aday ile kazanırız filan aday ile kazanamayız' cümlesine hiç katılmıyorum. Bunu sadece İYİ Partili arakdaşlarımız adeta bir kampanyaya çevirdiler. Bu çok doğru bir şey değil'
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