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Zincirleme uyuşturucu ticaretine polis darbesi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri göl sahilinde devriye esnasında durumundan şüphelendiği 3 kişiyi yakaladı.

Ekleme: 27.12.2022 - 14:17 Güncelleme: 27.12.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Zincirleme uyuşturucu ticaretine polis darbesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri göl sahilinde devriye esnasında durumundan şüphelendiği 3 kişiyi yakaladı.

Şahıslardan birinin üzerinden 11 çıkı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın irtibatta olduğu bir başka kişi de gözaltına alındı.Olay Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki piknik alanında meydana geldi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri durumundan şüphelendiği 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Arama yapılan şahıslardan M.A.'nın (35) üzerinden 11 çıkı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Savcılığın talimatı ile soruşturmayı genişleten polis ekipleri M.A.'nın aracında ve ikametinde yapılan aramada 430 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız silah ile 3 adet bıçak ele geçirdi. Şahsın sorgusunda uyuşturucu maddeyi Ü.G.(31) isimli şahıstan temin ettiğini söylemesi üzerine polis ekipleri savcının kararı ile Ü.G.'yi de gözaltına aldı. Ü.G.'nin ev, işyeri ve aracında yapılan aramada da 540 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. ve Ü.G. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. 
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