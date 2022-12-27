  • USD: 18,68 - 18,72
  • EURO: 19,91 - 19,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'

Yunanistan'ın giderek azalan nüfusu ülke gündemini oldukça meşgul ediyor. Ülkedeki bir üniversitede yapılan araştırmaya göre Yunanistan nüfusu giderek azalacak. Yunan basını ise bu araştırmanın Yunanistan'ı oldukça korkuttuğundan bahsetti. Nitekim birkaç ay önce yayımlanan bir raporda da Türklerin en büyük üstünlüğünün genç nüfusu olduğuna dikkat çekilmişti.

Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'
Ekleme: 27.12.2022 - 13:03 Güncelleme: 27.12.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'
Yunan basınında son zamanlarda tartışılan bir konu ülke gündemini oldukça meşgul ediyor: Yunanistan'ın nüfusu. Geçtiğimiz günlerde Yunan televizyonlarında Tesalya Üniversitesi Demografi Prof. Viran Kocamanis'in yaptığı çalışma oldukça ses getirdi.

Yapılan araştırmaya göre Yunanistan'ın genç nüfusu giderek azalıyor. Doğum oranlarının azalmasında ise etkili olan nedenlerden biri ise kadınların doğum yapmak istememesi. Ayrıca bir çocuğu olan bir kadının ikinci bir çocuğa; iki çocuğu olanın ise üçüncü bir çocuğa sahip olma istekleri oldukça az. Hatta uzmanlar her 4 çiftten 1'inin çocuk sahibi olamayacağını tahmin ediyor.

Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'

Yunanistan'da 2016-2025 yıllar arasında yalnızca 835 bin doğumun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sayı 1956-1965 yılları arasında 1 milyon 545 bindi. Kocamanis'in yorumuna göre ise önümüzdeki 20 ile 30 yıl içinde Yunanistan'da her yıl 130 binden fazla ölüm ve 80 bin civarında da doğum olacak.

Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'

Yunanistan bu durumu zaten daha önce gündeme getirmişti. Birkaç ay önce Yunan basınında yer alan bir haberde Türk ordusu ile Yunan ordusu karşılaştırılmış; Türklerin Yunanistan'dan en büyük üstünlüğünün ise genç nüfusu olduğuna dikkat çekilmişti. Temmuz ayında Yunanistan'ın Güç Dengesi-Türkiye 2022 Raporu'nda Yunanistan'ın nüfusunun düşüş eğiliminde olduğu belirtilmişti. Raporda ayrıca Türkiye'nin nüfus artışı olduğuna dikkat çekerek bu durumun Yunanistan için ciddi bir risk olduğundan bahsedilmişti.

Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Parti'de istifa! Erdal Sarızeybek 'Mesele koltuk değil' diyerek partiden ayrıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkçe paylaşım... 'Türk Büyükelçi'yi dört gözle bekliyorum'
Millet ittifakı temelinden sallanıyor! 'Saraçhane Operasyonu' sonrası ikili görüşme!
Putin kararı imzaladı! Tavan fiyat uygulayana petrol yok...
Almanya'da ekonomik kriz hastaneleri de vurdu: Yüzde 56'sı iflas riskiyle karşı karşıya...
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!
Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak
Memur ve emekliye zam için geri sayım! Memur-Sen Başkanı konuşuyor
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
Doğal gaz müjdesi ilk Yunanistan'da yankılandı! Yunan basını Türkiye'nin amacına vurgu yaptı
Gara'da 3 terörist öldürüldü
Yüzde 85’i tamam: Karadeniz gazı buradan karaya çıkacak!
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
AK Partili Hamza Dağ emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin konuştu
Cüneyt Özdemir muhalefetin aday belirleme sürecini eleştirdi: Bıkkınlık getirdiler
Vedat Bilgin: EYT bu hafta açıklanacak
İstanbul'da ulaşıma zam!
Yunanistan'ı korkutan bilimsel araştırma! 'Türklerin çok büyük bir avantajı var'
PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'
27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

İstanbul'da dört ilçede su kesintisi: İSKİ duyurdu, ana isale hattında ani arıza yaşandı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi: Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Kültepe'nin gizemi çözülüyor: 4 bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor