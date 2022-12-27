Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Uzunköprü ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede, dün yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri M.S.D. ve R.B.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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