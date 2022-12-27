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Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!

Rusya Ukrayna savaşı bitmeden bir savaş daha kapıda... Aylardır savaşın eşiğinde olan Sırbistan ve Kosova arasında ipler iyice gerildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in gece yarısı ordu ve polise "hazır ol" emri verdiği bildirildi. AB ve NATO'nun çağrılarına rağmen sınıra barikatlar kuruldu. Peş peşe son dakika haberleri geliyor...

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!
Ekleme: 27.12.2022 - 20:57 Güncelleme: 27.12.2022 - 21:10 / Editör: Ozge Selin
Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!
Sırbistan ve Kosova arasında ipler kopma noktasına geldi. Gece yarısı orduya verilen 'Hazır ol' talimatı sonrası sınıra barikatlar kuruldu. Yaşanna gelişmeler 'Avrupa'da bir savaş mı çıkıyor?' sorularını akıllara getirdi.

Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica ve Zveçan belediyelerinde Sırpların iki yeni barikat kurduğunu bildirdi.

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!

Kosova polisinden yapılan açıklamada, 'Ülkenin kuzeyinde gece boyunca suçlu gruplar barikatlar kurarak serbest dolaşım özgürlüğünü daha da engellemeye devam ediyor. Resmi bilgilere göre, ağır vasıtaların olduğu iki barikat daha kuruldu.' ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Kosova topraklarında hareket özgürlüğünü engelleyen barikatların kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen Sırplar, Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi yakınında ve Zveçan'da yeni barikatlar kurdu.

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!

Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi, Sırp, Arnavut, Boşnak ve Türklerin bir arada yaşadığı çok etnikli bir semt olarak biliniyor. Mahalleden geçen yol, barikatlar kurulmadan önce Mitrovica'nın kuzey ile güneyini bağlıyordu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR ve EULEX'in barikatları kaldırmaması durumunda, barikatların birkaç gün içerisinde Kosova polisi tarafından kaldırılacağını açıklamıştı.

Ayrıca Kosova polisinin, dün acil ihale usulüyle 40 tona kadar ağır yüklerin kaldırılması için özel bir şirketle ekipman kiralama sözleşmesi imzaladığı basına yansıdı.

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor. AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Yeni bir savaş kapıda! Avrupa'da ipler gerildi: Orduya 'Hazır ol' talimatı verildi, sınıra barikatlar kuruldu!

İSVİÇRE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

İsviçre Dışişleri Bakanlığından, Sırbistan ile Kosova arasında yükselen tansiyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

'İlgili tarafları (Sırbistan ve Kosova), bir kez daha durumu alevlendirecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX), Kosova'nın kuzeyindeki yerel toplulukların düzenini ve güvenliğini sağlamanın teminatıdır.'

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