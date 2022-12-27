Tekirdağ'da ambulansta 6 bin 360 kaçak ilaç ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ambulansta 6 bin 360 kaçak ilaç ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir ambulansta arama yaptı.Aramada 6 bin 360 kaçak ilaç bulundu.Gözaltına alınan ambulans şoförü M.K ile şirket çalışanı A.B.F, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Polis, bir şirketin mesul müdürü S.Y. ile eşi M.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.