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Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşanırken, suyun dibindeki doğa harikası gün yüzüne çıktı. Bu ilginç manzarayı ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ekleme: 27.12.2022 - 11:53 Güncelleme: 27.12.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı
Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sahilinde suların çekilmesiyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıkarken, mevcut liman ise kullanılmaz hale geldi.

Mercan kayalıkları andıran mikrobiyalitler, siyanobakteriler ve bazı alglerin fotosentezi ve suda kalsiyum karbonat çökeltmeleri ile oluşuyor. Çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin sular ile oluşan mikrobiyalitler, siyano bakterileri ile birleşerek ortaya çıkıyor. Silikat oluşturan bu bileşim katman katman birikerek mikrobiyalitleri oluşturuyor. Mikrobiyalitler, kaya tipi yapıları sebebi ile cansız görünebilir, ancak üzeri tek hücreli birçok bakteri, mikroalgler ve mikroorganizmalar için konak yeridir.

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ VAN GÖLÜ'NDE

Eski çağlarda yaşadığımız gezegende fazlaca bulunan mikrobiyalitler günümüzde çok az yerde ve belirli sayılarda bulunuyor. Van Gölü ise dünya üzerindeki en büyük mikrobiyalitlere ev sahipliği yapıyor.

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Binlerce yıllık mikrobiyalitler görenleri şaşırtıyor. Çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin sular ile oluşan mikrobiyalitler, siyano bakterileri ile birleşerek ortaya çıkıyor. Mikrobiyalitler çok eski oldukları için, tahminlere göre Dünya'nın oksijenlenmesine katkıda bulunmuşlardır. Siyanobakteriler, diğer mikrop türleri için besin kaynaklarından biridir ve birçok farklı mikrop türünün, mikrobiyalit topluluğunu oluşturmak için bir ekip olarak birlikte çalışmasına yardımcı oldukları tahmin edilir. Son araştırmalara göre bulunan iki mikrobiyalitlerden birisinin 50 bin diğerinin ise 70 bin yıllık olduğu öne sürüldü.

Ünal Emen isimli bir vatandaş, Adilcevaz Limanı'nın kendileri için paha biçilemez bir değer olduğunu belirterek, “Şimdi bu değeri maalesef yitirmiş bulunmaktayız. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan limanımıza şimdi hiçbir tekne yanaşamıyor” dedi.

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı
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