Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, AirTürkHaber tarafından edinilen bilgiye göre MMU'nun montaj faaliyetleri devam eden ilk prototipi iniş takımlarının üzerine alındı.8 Aralık 2022 tarihinde TUSAŞ CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada, “Teslimatını 2028'de yapacağız. 2028'den sonra ayda iki tane Milli Muharip Uçak üreteceğiz, yılda 24 tane yapıyor. İhtiyaç olursa bu katlanarak artabilir. Milli Muharip Uçağın iniş takımları geldi, bu ayın 20'si itibariyle iniş takımları üzerine olacak ve motorları takılacak.” ifadelerinde bulunmuştu.Türk savunma sanayiinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak'ın ilk prototipi, geçtiğimiz günlerde nihai montaj hattına alınmıştı. Uçak, Mart 2023'te hangardan çıkış yapacak. TUSAŞ tarafından 3 adet MMU Blok 0 ve 1 adet de MMU Blok I prototipinin üretileceği biliniyor. 2026 sonuna kadar 3 adet MMU Blok 0 prototipinin üretiminin tamamlanması planlıyor.2029 yılından itibaren ise MMU Blok I konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMU Blok I AC'nin, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 4.5 nesil olarak nitelendirilecek Milli Muharip Uçak'ın, nihai aşamada 5. nesil statüsüne ulaşması hedefleniyor. Halihazırda ABD üretimi F-22 ve F-35 savaş uçakları, 5. nesil savaş uçakları olarak biliniyor.Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-20 platformları ise 5. nesil statüsüne ulaşmayı hedefleyen 4.5 nesil savaş uçakları olarak nitelendiriliyor. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Türk Hava Kuvvetleri, 2030'lu yılların ilk yarısında MMU için IOCFOC ilan edecek.