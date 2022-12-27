Millet ittifakı temelinden sallanıyor! 'Saraçhane Operasyonu' sonrası ikili görüşme!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek. İkili arasında yaşanan gerginlik zirve yaparken görüşmede hangi konuların ele alınacağı ise merak konusu oldu.AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE GÖSTERİSİMeral Akşener, hapis kararının ardından Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Akşener konuyla ilgili yapılan eleştirilere ''Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz'' sözleriyle yanıt vermişti.GERGİNLİK ZİRVE YAPTICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı' açıklamasına İYİ Parti liderinden cevap gecikmemişti. Akşener, '6'lı masada aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız' cevabını vermişti.Karşılıklı açıklamalar iki parti arasında bir gerginlik yaşandığı yorumlarına neden oldu.İKİ LİDER UZLAŞI ARAYACAKBu toplantıda iki lider de uzlaşı arayacak. İki lider arasında bir gerginlik var. Ahlatlıbel'de bir görüşme olacak. Burası 6'lı masanın ilk kurulduğu yer. Şimdi 6'lı masadaki sorunun aşılması için iki lider burada bir araya gelecek.İTTİFAKTA HARÇ TUTMASI TOPLANTISIBuna ittifak içinde bir harç tutması toplantısı denilebilir. Çünkü ittifakın temelinde sallantılar yaşanıyor. 6'lı masanın iki aktörünün arasında sorun var. Bu sorunlar masaya da olumsuz yansıyor. CHP Genel Başkanı Akşener'i arayarak bu sorunu çözmek adına talebini iletti.NEDEN AHLATLIBEL SEÇİLDİ?Sorunlar olduğu için genel merkezden uzak bir yerde bir araya gelinecek. Kılıçdaroğlu Almanya'dayken Akşener ve İmamoğlu Saraçhane'deki mitingte buluşmuştu. Bu mitingte Akşener sözleriyle İmamoğlu'nu adaylık konusunda ön plana çıkarmıştı.'BÖYLE DÜŞÜNEN VARSA FENA ÇARPARIM'Bu olay sonrası Kılıçdaroğlu 'Bir parti bir başka partinin iç işlerine karışmamalı' açıklamasıyla Akşener'e mesaj vermişti. Akşener ise 'Saraçhane'ye gitmek için kimseden izin alacak değilim. Böyle düşünen varsa fena çarparım' diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmuştu.KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRBu süreç sonrası Ahlatlıbel'de yapılacak olan toplantıda bu gerginliğin aşılması amaçlanıyor. Bugünkü toplantıda Kılıçdaroğlu aday olmak istediği direkt olarak Akşener'e söyleyebilir.