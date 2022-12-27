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Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan memur maaşına zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Zam için Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur." dedi.

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan memur maaşına zam açıklaması
Ekleme: 27.12.2022 - 17:13 Güncelleme: 27.12.2022 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan memur maaşına zam açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 'Memura ek zam talebini dile getirdik. Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı' dedi.

Görüşme sonrası Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

Yerel yönetimlerde işten atılan 5393'e tabi sözleşmeli memurların yeniden işe kavuşturulması talebinde bulunduk. 4a kadrosuna alınacak kardeşlerimizin konumuna uygun işe alınmasını talep ettik.

Ek gösterge konusunda memnuniyetimiz ifade ettik. Adaletin tamamen sağlanması konusunda beklentimizi ifade etme fırsatı bulduk.

MEMURA EK ZAM TALEBİ

Sözleşmeli personelin durumuna ilişkin talepleri aktarmış olduk. Memura ek zam talebini dile getirdik. En düşük devlet memuru maaşına dikkat çektik. Vergi matrahı konusunda kamu çalışanları konusunda huzursuzluğumuz var. Son bir kaç ay kamu görevlileri matrahlarından dolayı aldığı ücreti kaybediyor. Verginin yüzde 15'e sabitlenmesi konusunu aktarmış olduk. Vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettik.

ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı. Zam için Aralık ayı enflasyon açıklanması bekleniyor. Bakanlık çalışmaların devam ettiğini belirtti. Biz temel konuları paylaştık. Oran olarak bir konuşma olmadı. Asgari ücretin artışını zorunlu kılan nedenlerin aynısının memur için de geçerli olduğunu söyledik. Asgari ücrete iyileştirme sonrası etiketler de değişti. Aynı oran bizim için de geçerli. Biz talebi ilettik.

Bundan sonrasını ekonomi yönetimi ve maliye bakanımız değerlendirecek.

Ayrıntılar geliyor...

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