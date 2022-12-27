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İzmir’de gıda terörü! Yine aynı işletme, yine pislik içinde salça üretimi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğine yapılan baskında insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yapılan işletmeye jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Ekleme: 27.12.2022 - 17:42 Güncelleme: 27.12.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de gıda terörü! Yine aynı işletme, yine pislik içinde salça üretimiİzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Halilbeyli Mahallesi'nde M.M.B. adlı bir kişinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

JANDARMA BASKIN YAPTI

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Adreste yapılan aramada, sağlıksız koşullarda üretilen ve piyasa değeri 500 bin lira olan 8 ton salça ile son kullanma tarihi geçmiş 12 ton muhtelif gıda ürünü ele geçirildi. Operasyon anı görüntülerinde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve hayvan pisliklerinin hemen yanında üretilen salçalar dikkat çekti.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri de ürünlerin üretimini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İzmir’de gıda terörü! Yine aynı işletme, yine pislik içinde salça üretimi

1 HAFTA ÖNCE CEZA YEMİŞ

Öte yandan M.M.B.'ye ait olduğu öğrenilen Sarılar Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliği eklentisine 15 Aralık tarihinde yapılan operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görülmüş, şüpheliye adli işlem uygulanmıştı.

Yine aynı şüpheliye ait büyükbaş hayvan çiftliğinin eklentisinde de aynı görüntülerin görüldüğü dikkat çekti. Operasyon yapılan işletme mühürlenerek faaliyeti sonlandırılırken, M.M.B. hakkında yine adli işlem uygulandı.

25 BİN KİLO İŞLENMİŞ SALÇA ELE GEÇİRİLDİ

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi. Şüpheli M.M.B. hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan adli işlem başlatılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

İzmir’de gıda terörü! Yine aynı işletme, yine pislik içinde salça üretimi

GIDA TERÖRÜ KARŞISINDA EKİPLER BİLE ŞAŞTI KALDI

Operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı. Görüntülerde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve işletme sahibinin soğukkanlı bir şekilde ürünleri tanıtması yer aldı.



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