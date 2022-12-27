İsrail Büyükelçisi'nden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti. Büyükelçi Lillian, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.Lillian'ın Türkçe 'Nasılsınız?' diye sorması üzerine Erdoğan, 'Sağ olun siz nasılsınız?' yanıtını verdi.Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.