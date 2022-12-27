Gaziantep’e şehit ateşi düştü: Şehit Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Al bayrağa sarılı tabutu uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen 21 yaşındaki şehit Hüseyin Korkmaz için ilçeye bağlı kırsal Örenli Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra musallaya konuldu.Şehidin annesi Fadile Korkmaz, oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı dökerken, küçük kardeşi Ali Osman ise ağabeyinin askeri kıyafetini eline alarak gözyaşı döktü. Şehit Korkmaz'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.Törene, şehidin annesi Fadile, babası Ali Korkmaz ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Ali Muhittin Taşdoğan, İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve vatandaşlar katıldı.