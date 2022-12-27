Doğal gaz müjdesi ilk Yunanistan'da yankılandı! Yunan basını Türkiye'nin amacına vurgu yaptı

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verdi. Erdoğan 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti' açıklamalarında bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve yeni yapılan keşif dünya basınının da oldukça ilgisini çekti. Bloomberg Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını dikkate alarak doğal gaz rezervinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğuna dikkat çekti.Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünyanın ilgisini çekerken, haber ilk Yunanistan'da yankılandı. Yunansitan gazetesi Ta Nea, Türkiye'nin rezerv haberinden daha çok amaca odaklandı.Gazetenin önem verdiği açıklamalar Başkan Erdoğan'ın 'Doğu ile Batı'yı sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizde değil, enerji köprülerimizle de birbirine bağlayacağız' sözleriydi.Kathimerini ise Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, hedefin ise önümüzdeki günlerde 100 bin varil olduğuna dikkat çekti.Kathimerini Başkan Erdoğan'ın 'Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz, uluslararası piyasalarda bugünün oranlarıyla 1 trilyon dolar değerinde. Yeni keşfimiz benzer keşiflere de kapı aralayacak. En kısa sürede yeni sondajlara başlayacağız' sözlerine dikkat çekti.CNN Yunansitan'da da Türkiye'nin rezerv haberi geniş yankı buldu. Doğal gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküp olduğuna ve ticari karşılığının da 1 trilyon olduğuna dikkat çekildi.