Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.