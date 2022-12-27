Bursa merkezli iki ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 2 gözaltı
Bursa merkezli Bolu ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bolu ve Ankara'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt mensuplarıyla video kaydı bulunduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Yabancı uyruklu şüpheliler T.H. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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