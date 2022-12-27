Bursa merkezli iki ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 2 gözaltı

Bursa merkezli Bolu ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.2 ŞÜPHELİ YAKALANDIBolu ve Ankara'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt mensuplarıyla video kaydı bulunduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.Yabancı uyruklu şüpheliler T.H. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.