Bolu merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bolu merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.Bolu ve Ankara'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt mensuplarıyla video kaydı bulunduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.Yabancı uyruklu şüpheliler T.H. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.