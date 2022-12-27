Başkan Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev’i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kazakbaev, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Kazakbaev'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarının Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI