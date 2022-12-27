Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında: Türklerin devasa rezervi

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verdi. Erdoğan 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti' açıklamalarında bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve yeni yapılan keşif dünya basınının da oldukça ilgisini çekti. Bloomberg Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını dikkate alarak doğal gaz rezervinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğuna dikkat çekti.Bloomberg açıklamalarının devamında, 'Türkiye, ayrı yaptığı bir keşif ile Karadeniz'deki doğal gaz rezerv tahminini yaklaşık üçte bir oranında artırdı' ifadelerine yer verdi. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın 'yeni bir çağ' sözü verdiğinden de bahsedildi.Türkiye'deki doğal gaz müjdesi Reuters'ın da gündemindeydi. Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığından bahsedilen haberde söz konusu sahanın 2023'te devreye gireceği ve ulusal şebekeye bağlanacağı söylendi.Aynı zamanda Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinde de bahsedilerek hidrokarbon arama çalışmaları yapıldığına da dikkat çekildi. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de gaz merkezi kurma niyeti de bir kere daha hatırlatıldı. Bloomberg'in haberini baz alan World Oil de Türkiye'nin yeni keşif ve mevcut açık deniz çalışmaları ile Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerini artırdığından bahsetti.Başkan Erdoğan dün açıklamalarının devamında bu anlayışla petrol ve doğal gaz aramalarına başladıklarında nice şantaja, yıldırma çabasına, ambargoya, içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldıklarını ama mücadeleden asla vazgeçmediklerini, geri adım atmadıklarını, karşılarına çıkartılan her engeli daha büyük bir azimle aştıklarını vurgulayarak, 'Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla kimseden izin almadan, kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk.' demişti.Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarının karşılığını Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük ilk keşifle aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etmişti:Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yapıldığını da ifade eden Erdoğan, 'Fatih Sondaj Gemimiz, 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin yedi gün yirmi dört saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün, milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti' ifadelerine yer vermişti. Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberlerinin de daha önceki rezervle ilgili yeniden değerleme çalışması olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetmişti:Yeni keşfin getirdiği karı da açıklayan Erdoğan, 'Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız, iki tane sismik araştırmayla birlikte. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'te ve sonrasında da sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz.'demişti.