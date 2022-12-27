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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yılı kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ekleme: 27.12.2022 - 13:53 Güncelleme: 27.12.2022 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yılı kutlandıAnkara Valisi Vasip Şahin ve il protokolü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Vali Şahin, şunları yazdı:

"Ruhunuz şad olsun"
"Büyük Atatürk; tarih sayfasından silinmek istenen bir millete yeni bir destan yazdırmak üzere, heyet-i temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelişinizin yıl dönümünde başkentin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Ankara'ya teşrifleriniz, milletimizin kaderinde önemli bir dönüm noktası olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Türk ordusunun kurulup hazırlanması aşamalarına ev sahipliği yapan Ankara, milli mücadelenin merkezi haline gelerek o günlerden itibaren başkentlik görevini de fiilen üslenmiştir. 103 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare merkezi olarak Dikmen sırtlarında ayak bastığınızda sizi karşılamaya gelen Ankaralılar, o gün yüreklerinde hangi umut, güven ve coşkuyu taşıyorlarsa bizler de bugün aynı güven ve gururla geleceğe umutla yürümekteyiz. Ankara'nın bu lider vasfını daha da ileri taşımak gayesi ile ilimizin ve ülkemizin aydınlık geleceği halkımızın mutluluk ve refahı için el birliği içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Atatürk Garnizon Koşusu
Kara Harp Okulu Komutanlığı tarafından da 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi.

Subay ve astsubaylar ile Kara Harp Okulu öğrencilerinin katıldığı koşu, Kara Harp Okulu'ndan başladı. Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, 'Her şey vatan için' ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları attı.

Evlerinden koşuyu izleyenler, askerleri alkışlayıp, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Gençlik Caddesi güzergahında gerçekleştirilen koşu, Anıtkabir önünde sona erdi.
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