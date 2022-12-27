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AK Partili Hamza Dağ emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin konuştu

2023 yılı emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan, "En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir." açıklaması yapıldı.

AK Partili Hamza Dağ emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin konuştu
Ekleme: 27.12.2022 - 14:49 Güncelleme: 27.12.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Hamza Dağ emeklilere yapılacak maaş zammına ilişkin konuştu
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammına az bir zaman kaldı.

Hal böyle olunca emekli maaşların yapılacak zam gündem olmaya başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, bir televizyon programının canlı yayınında konuya ilişkin önemli ifadeler kullandı.

En düşük emekli aylığına refah payı geliyor
Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtlayan Dağ, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi.

Daha önceki artışlarda seyyanen bir artış yapıldığını belirten Dağ, en düşük emekli aylığına refah payı gelebileceğini ifade etti.

'Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor.' diyen Hamza Dağ, Çalışma Bakanlığı'nın süreci yürüttüğünü sözlerine ekledi.

'Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğimizi çok net ifade ettik'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

'Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor.'
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