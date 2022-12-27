27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Aralık hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanırken geçtiğimiz haftalarda bazı bölgelerde yılın ilk karı yüzünü göstermişti. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Sivas, Amasya, Tokat, Bartın, Sinop, Gümüşhane, Erzurum ve Muş çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğu, Kastamonu'nun kıyı kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Tokat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DENİZLİ 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 8°C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA 2°C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KAYSERİ -2°C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KONYA -2°C, 7°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 9°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KASTAMONU -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılar ve Amasya'da yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 10°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif yağmur, diğer yerlerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ERZURUM -8°C, -2°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA 1°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
VAN -3°C, 3°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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