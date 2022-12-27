27 Aralık hava durumu: Sis, pus ve kuvvetli yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Sivas, Amasya, Tokat, Bartın, Sinop, Gümüşhane, Erzurum ve Muş çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğu, Kastamonu'nun kıyı kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Tokat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliİSTANBUL 8°C, 13°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 5°C, 12°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKOCAELİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR -4°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliDENİZLİ 4°C, 17°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliİZMİR 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 4°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 8°C, 19°CAz bulutluISPARTA 2°C, 14°CAz bulutluMERSİN 9°C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 7°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliESKİŞEHİR -1°C, 7°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKAYSERİ -2°C, 5°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKONYA -2°C, 7°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU -2°C, 9°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKASTAMONU -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılar ve Amasya'da yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluSAMSUN 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluTOKAT 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluTRABZON 10°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif yağmur, diğer yerlerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliERZURUM -8°C, -2°CÇok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlıMALATYA 1°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurluVAN -3°C, 3°CÇok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu