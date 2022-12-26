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19 yaşındaki İclal Şimşek uykusunda ölmemiş! Cani babadan tüyler ürperten itiraf!

Kan donduran olay Diyarbakır'da yaşandı. 'Uykusunda öldü' denilerek ihbarda bulunulan İclal Şimşek'in (19) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kızı elleriyle boğduğunu itiraf eden cani baba tutuklandı. İşte korkunç olayın detayları

Ekleme: 26.12.2022 - 16:17 Güncelleme: 26.12.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
19 yaşındaki İclal Şimşek uykusunda ölmemiş! Cani babadan tüyler ürperten itiraf!Diyarbakır'da oturan Şimşek Ailesi dün 112'yi aradı. Kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü anlattı. İhbar üzerine eve giden ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti.

Şimşek'in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.'nın işlediği tespit edildi.

BABA OCAĞINA DÖNMÜŞ
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

CANİ BABA TUTUKLANDI!
İclal Şimşek'i boğarak öldürdüğü ortaya çıkan ve gözaltına alınan baba Kadri Koyun (44) ile birlikte anne M.K. (39), çocukları Ö.K.(25) ve M.K.(16) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadri Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

19 yaşındaki İclal Şimşek uykusunda ölmemiş! Cani babadan tüyler ürperten itiraf!
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