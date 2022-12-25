Yunanistan'a kaçmayan çalışan PKK'lı terörist tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince iki gün önce birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu Y.A'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Edirne Adliyesi'ne getirilen Y.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.