Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede

Ege'de adalar üzerinden Türkiye'yi kışkırtıcı hamlelere girişen Yunanistan gerilimi arttırmanın yollarını arıyor. Daha önce de gündeme gelen Atina'nın karasularını 12 mile çıkarma niyeti ile ilgili, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.İki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip eden Yunan gazetesi Ta Nea'da ana gündem maddesi Girit karasularının 12 mile çıkarılma planı vardı.Haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Girit'in karasularını 12 mile çıkarma planının yine devrede olduğu belirtildi.Gazeteye göre, Dışişleri Bakanı Dendias'ın çok öncesinden elinde olan, ancak Türkiye'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan raftan indirildi.İddiaya göre Atina yönetim, Girit'in daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak niyetinde.Bir haritanın da olduğu haberde skandal ifadelere yer verilerek karasuların uzatılmasına Türkiye'nin verdiği tepkide haksız olduğu savunuldu.Haberin devamında Türkiye'nin 'Mavi Vatan' politikası için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistan'ın zayıflıklarından yararlandığından bahsedildi.Yunanistan'ın adalardaki karasularını 12 mile çıkarma girişimi ilk olmayacak. Daha önce de dillendirilen bu tutum Türkiye tarafından sert bir karşılık görmüş iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti.Haberde ayrıca her ne kadar Libya'nın Türkiye'ye yeşil ışık yaksa da ABD hükümetinin Yunanistan'ın girişimlerini desteklediğinden de bahsedildi.Öte yandan CNN Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.Türk drone'larından birinin Girit Adası'nın hemen kuzeyinde yer alan Martı Adası'nın (Glaros Adası) üstünde uçtuğu savunuldu. Söz konusu adacık, aslında bir kayalık ve üstünde kimse yaşamıyor. Martı Adası semalarındaki Türk drone'nunun engellendiğini yazan televizyon, F-16 jetlerinin ise İzmir Karaburun'un karşısında yer alan Koyun ve Pasas adalarının üstünde seyrettiğini iddia etti.Skai televizyonu aynı haberi 'Gözdağı sürüyor' başlığıyla internet sayfasına taşırken, Kathimerini 'Hava sahası ihlalleri drone'ların kullanılmasıyla devam ediyor' dedi.Kathimerini gazetesi, 'ANKA ve KIZILELMA: Türk savunma sanayiinden yeni drone'lar' başlıklı bir haberi de ilk sayfasından yayınladı. Kızılelma'nın ilk testlerinin kısa süre önce yapıldığını hatırlatan gazete, söz konusu testleri ANKA-3 MIUS'un tanıtımının izlediğini yazdı.TAI tarafından üretilecek ANKA-3 MIUS'un ilk test uçuşunun ise gelecek yıl yapılmasının beklendiğini bildiren Kathimerini, Kızılelma'yı üreten şirketin ise uluslararası üne sahip Bayraktar TB2 ile aynı olduğuna dikkat çekti.