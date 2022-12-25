Sevigen’den flaş iddia: HDP’Lİ isimler DEVA Partisi’nden aday olacak
CHP Eski Genel Sekreteri ve Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen, HDP kapatılırsa HDP’li isimlerin 2023 seçimlerinde Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi’nden aday olacağını iddia etti.
HDP kapatılırsa HDP'li isimlerin bağımsız olarak seçime girmeyeceğinin vurgusunu yapan Mehmet Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü;
“Doğu ve Güneydoğu'da bir anlaşma yaptılar. Çok önemli iki aşiret liderlerinden alınan bilgidir. Gerekirse onların isimlerini de açıklarım. Konuşuldu her şey. Dikkat edin Saraçhane'de Demirtaş'a tek selam veren Ali Babacan. Altı lider konuştu, hiçbirisinin ağzından Demirtaş çıktı mı, Kavala diye bir şey çıktı mı çıkmadı? Doğu'da Güneydoğu'da en güçlü kim, Ali Babacan'ın aldığı oylara bakın; oralarda yüzde 3 – 4, buralarda sıfır. Yani Batı'da yok hiç. Saraçhane'de Demirtaş'a gönderme yaptı; Senin partin kapatıldığında benim partim burada.”