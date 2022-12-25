Sevigen’den flaş iddia: HDP’Lİ isimler DEVA Partisi’nden aday olacak

Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın isimli programa konuk olarak katılan Sevigen, Saraçhane'de Ali Babacan'ın Selahattin Demirtaş için sarf ettiği sözlere değinerek “Eğer HDP kapatılırsa HDP'li milletvekilleri Ali Babacan'ın partisinden aday olacak” dedi.HDP kapatılırsa HDP'li isimlerin bağımsız olarak seçime girmeyeceğinin vurgusunu yapan Mehmet Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü;“Doğu ve Güneydoğu'da bir anlaşma yaptılar. Çok önemli iki aşiret liderlerinden alınan bilgidir. Gerekirse onların isimlerini de açıklarım. Konuşuldu her şey. Dikkat edin Saraçhane'de Demirtaş'a tek selam veren Ali Babacan. Altı lider konuştu, hiçbirisinin ağzından Demirtaş çıktı mı, Kavala diye bir şey çıktı mı çıkmadı? Doğu'da Güneydoğu'da en güçlü kim, Ali Babacan'ın aldığı oylara bakın; oralarda yüzde 3 – 4, buralarda sıfır. Yani Batı'da yok hiç. Saraçhane'de Demirtaş'a gönderme yaptı; Senin partin kapatıldığında benim partim burada.”