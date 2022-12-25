Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK/KCK- PYD/YPG terör operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şanlıurfa'da PKK/PYD terör örgütünün sözde şehir yapılanmasında yer alan ve Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olan teröristlerle, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eylem yapmak için fırsat kollayan teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün yurtiçi faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonlarda 8 PKK/PYD terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmanın devam ediyor.