MSB paylaştı: Kahraman komandolardan soğuk kış gecesinde yürek ısıtan türkü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'ya dağları dar eden kahraman komandoların ateş başında dinlendikleri ve türkü söyledikleri ana ait yürekleri ısıtan bir görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'ya dağları dar eden kahraman komandoların ateş başında dinlendikleri ve türkü söyledikleri ana ait yürekleri ısıtan bir görüntü paylaştı.MSB o videoya, 'Korkusuzdur dağların Efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi! Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan Kahraman Komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz...' notunu düştü.