Milyonlar Kabine Toplantısı'na kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!

EYT yasası için düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı milyonların beklediği EYT çalışmasında ince eleyip sık dokuyor. Peki EYT kimleri kapsayacak? Öte yandan EYT'den yararlanacak kişi sayısında yeni rakam belli oldu.Yasalarımıza göre bir vatadaşın emekli olabilmesi için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olarak 3 şart bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emekli olabilmesi için yaş şartı bulunmuyordu.Bu tarihte yapılan düzenleme ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim gününe yaş şartı da eklendi. Kamuoyunda EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kavramı böyle oluştu. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile bu konu mesele olmaktan çıkacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan meselenin çözümü için doğrudan talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılının ikinci yarısında EYT düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı ve sona yaklaştı.Yaş şartının tamamen kalkması durumunda prim günü ve sigortalılık süresini doldurmuş kişi sayısının Ocak ayında 2 milyonu geçeceği bildirildi.Haziran ayı itibarıyla 4 milyon civarında olduğu ifade edilen EYT düzenlemesinden faydalanabilecek kişi sayısının da Bakanlığın tespiti sonrası 5,7 milyon civarına yükseldiği bildirildi.Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9 olurken, müracatların hala sürmesi nedeniyle rakamlar sürekli değişiyor. Örneğin, Türkiye'de SGK'ya her ay ortalama 40-50 bin kişi emeklilik başvurusunda bulunuyor.EYT düzenlemesinde son dönemin en çok merak edilen konuların başında 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu oldu. Konu hakkında Çalışma Bakanlığı teknik konularda, Hazine Bakanlığı'da bütçe konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere. Yaş şartı konusu henüz netleşmedi.Yaş şartı konusunda kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi ve bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor.2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 Pazartesi günü gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nın saat 15:30'da başlaması ve yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.EYT yasası, Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddesi olacak. EYT çalışmasının bu teknik boyutunun tamamlanması için artık ince ayarlar kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT düzenlemesi ile ilgili Kabine Toplantısı'nda son durumu paylaşacak.EYT'de yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Kabine'de yaş şartının tamamen kalktığı durumda özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilerek hesapların yapılması bekleniyor.Başkan Erdoğan'ın Kabine'de verileri ve görüşleri dinledikten sonra yaş sınırı konusunda kararı açıklayabilir. Başkan Erdoğan'ın akşam saat 19:00 civarında Kabine Toplantısı'nda alınan kararları duyurması bekleniyor.EYT şartları ve yaş sınırı ile ilgili detayların 26 Aralık günü Kabine Toplantısı veya aynı hafta için Başkan Erdoğan tarafından açıklaması bekleniyor.Öte yandan son dönemde borçlanmaların işe giriş tarihini geri çekip çekmeyeceği yönünde yoğun tartışmalar yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı borçlanma konusunda yasaların mevcut halinde korunacağını açıkladı.Bu konuyu 5510 sayılı yasanın 41. maddesi düzenliyor. Mevcut yasada ilgili maddede şu ifadeler yer alıyor:'Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür...'1. ASKERLİK BORÇLANMASISigortadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanıldığında bu maddenin hükmü gereği işe başlangıç tarihi geriye doğru gidiyor. Burada gideceği gün sayısı borçlanılan gün kadar oluyor.2. YURTDIŞI BORÇLANMATürkiye'deki sigortalının yurtdışına gittikten sonra önceki döneme ilişkin borçlanmaları buradaki işe giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.3. DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN STAJ İSTİSNASIYasalarımıza göre sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak staj burada istisna sayılıyor ve staj sonrası yapılan borçlanma işe girişi geriye doğru çekiyor.EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?EYT şartları ve yaş sınırı açıklamasının Aralık ayının son haftası içerisinde açıklanması sonrası yasa tasarısının yeni yılın ilk ayının ilk yarısında Meclis'e intikal ettirilmesi bekleniyor.YAŞ ŞARTI KALKARSA BİR EYT'Lİ NASIL EMEKLİ OLUR?Yaş şartının henüz netleşmemesi nedeniyle bir bunu bir kenara koyarak EYT hesaplaması yapıldığın SSK, Bağ-Kur ve emekliliği sandığı kategorisinde sigortalı olanlar için 3 şart kesinleşti.8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortasının girişinin olmasıPrim günü şartının tamam olmasıSigortalılık süresinin dolmuş olmasıBir sigortalının EYT kapsamı içerisinde değerlendirilmesi için asli unsur 8 Eylül 1999 öncesi sigorta tescilinin yapılmış olması. Bunun dışında prim günü ve sigortalılık süresi henüz tamamlanmamış olanlar da yasa kapsamında olacak. Bu şartlarını tamamlayanların kademe kademe emekli edilmesi bekleniyor.8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor.Sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019 tarihinde doldu. Erkeklerde ise bu süre, 8 Eylül 1999'ta sigorta girişi olan son erkekte 8 Eylül 2024'te dolacak.Sigortalık süresinde bir değişiklik olmayacağından, milyonlarca EYT'li için emeklilik hesabı prim şartı etrafında şekillendi. Mevcut durumda 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emeklilik şartlarına bakacak olursak; 4A SSK dediğimiz kategoride yer alan kadınlar ve erkeklerin 20 ve 25 yıl sigortalılık süresiyle 5.000 ila 5.975 gün primi tamamladıklarında emeklilik için yaşı beklediğini görüyoruz.Yaş şartı ne burada? Erkeklerde 44-58 yaş arası, kadınlarda ise 38-56 yaş aralığı. Burada yaş şartını kaldırdığımızda diğer şartlar sabit olacak şekilde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olabilecek.Tabloya dikkatle baktığınız zaman 5.000 gün ibaresi kalın harflerle vurgulandı. Çünkü 1999 düzenlemesi öncesi prim şartı SSK'da hem kadınlar hem de erkekler için 5.000 gündü.Yaş şartını bir kenara bırakarak ve sigortalılık sürelerinin de 20 ve 25 yıl kaldığını varsayarsak; Prim 5000 gün mü yoksa mevcut yürürlülükteki yasayla 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsayan kademeli olarak 75'er gün şeklinde artan 5000 ila 5975 gün sistemi mi olacak?Bu konunun da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi ve detayların netleştikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararları duyurması bekleniyor.