Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu.2 katlı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İşçilerin kaldığı konterner alev alev yanarken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.Ekipler, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına aldı.Ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.