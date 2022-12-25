İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter hesabından belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Ersoy, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Sen 484 kişiyi belediye ya da şirketlerine hiçbir güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yaptırmadan, HDPKK’ya şirin görünmek için işe başlat, suçlu bunu ortaya çıkaran İçişleri Bakanlığı olsun" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Bazı belediyelerde terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişiler çalıştırılıyor ve bu kişilere dokunulamıyor ise bunun sorumlusu belediyeler değil il valileri veya İçişleri Bakanı' şeklindeki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Ersoy'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:Sen kırsalda bizzat bölücü terör örgütü adına faaliyet yürütmüş olan 6 kişiyi hile yoluyla belediyede işe al, suçlu ortaya çıkaran İçişleri Bakanlığı olsun. Sen PKK'nın dağ kadrosunda güvenlik güçlerimizle girdikleri çatışmalarda öldürülen ve sözde şehit ailesi ünvanı verdikleri teröristlerin değer ailelerinden 36 kişiyi hile yoluyla kanunsuz şekilde işe başlat ama suçlusu yine ortaya çıkaran İçişleri Bakanlığı olsun. Sen KHK'larla devlet memuriyetinden çıkarılan 21 kişiyi araştırmasız/soruşturmasız açıkça kanunlara aykırı şekilde belediye şirketlerinde işe başlatıp sonra da bazılarını memuriyet görevlerinde çalıştır ama suçlusu 'bunu yapamazsın' diyen İçişleri Bakanlığı olsun.Her defasında devletimize,silahlı kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize ağır iftiralar atanları aklamaya çalışanların,bu kez de terör iltisaklı kişileri belediyelere doldurarak suç işleyenleri değil görevini yaparak ortaya çıkaran Bakanlığımızı hedef almalarına yine şaşırmıyoruz.'