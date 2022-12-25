Fransa'daki saldırı ile ilgili Paris Savcılığı'ndan açıklama: Yabancılara karşı patolojik bir nefret
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 3 kişinin öldüğü saldırı ile ilgili Paris Savcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 3 kişinin öldüğü saldırı ile ilgili Paris Savcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Paris Savcılığı, Fransız saldırganın 'yabancılara karşı patolojik bir nefreti' olduğunu, 'cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için' Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.