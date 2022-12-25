Fransa'daki saldırı ile ilgili Paris Savcılığı'ndan açıklama: Yabancılara karşı patolojik bir nefret

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 3 kişinin öldüğü saldırı ile ilgili Paris Savcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.