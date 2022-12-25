Fransa'daki olaylar İngiltere'ye de sıçradı: PKK yandaşları bu kez Londra'yı karıştırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 23 Aralık günü 69 yaşında bir Fransız vatandaşı Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında etrafa silahla ateş açtı. Saldırı sonucu en az 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından Fransa'nın beslediği PKK sempatizanları sokaklara döküldü. Olayı bahane edip protesto için sokağa çıkan PKK yandaşları şehri adeta yakıp yıktı. Polisle çatışan PKK'lılar arasından çok sayıda kişi gözaltına alındı.Paris'teki saldırıyı protesto eden terör örgütü PKK yanlıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da da Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.Bunun üzerine terör örgütü PKK destekçileriyle polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.