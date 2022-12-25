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Enerjide yeni müjde yarın; Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Başkan Erdoğan da Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" demişti. Enerjide yeni haberler için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

Enerjide yeni müjde yarın; Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklıyor
Ekleme: 25.12.2022 - 13:47 Güncelleme: 25.12.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Enerjide yeni müjde yarın; Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklıyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

DOĞALGAZ KONUSUNDA YENİ GELİŞMELER VAR

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada 'Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız.' diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.
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