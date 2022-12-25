Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere 'Sıfır Atık' çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklara ve gençlere, "Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak." ifadeleriyle seslendi.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sıfır Atık" konusunda yapılan etkinliklerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.Çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" konusunda mesajlar veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:"Çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; toprağı 'sadık yari' olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak."