Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da hasta ziyareti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da özel bir hastanede hasta ziyareti gerçekleştirdikten sonra hasta yakınları ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti.Hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.