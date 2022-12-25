CHP'li belediye suçlulara kalkan oldu! Hırsızlık, çifte cinayet, taciz…

Kırşehir'de belediyede çalışan bir kişi 14 yaşında bir çocuğa cinsel içerikli fotoğraflar göndererek taciz etmiş, çocuğun ailesi tacizci hakkında şikayetçi olmuştu. Aile belediyenin olayla ilgilenmediğini, kendilerini dinlemediklerini dile getirirken, 25 Mart'ta da yine aynı Belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şüpheli, iki genci öldürmüş, belediye çalışanı şüphelilerin olaydan 9 gün önce de hırsızlık yaptığı ve belediyenin konuyla ilgili inceleme başlatmadığı ortaya çıkmıştı. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, belediyenin verdiği tacizler ve ihmaller zinciri nedeniyle bu olayların yaşandığını belirtti.16 Aralık'ta yaşanan olayda Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z.isimli adam, yanlışlıkla kendisini telefonla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi. Durumu fark eden anne Y.D., Kırşehir Belediyesi'nin önüne giderek eylem yaptı. Anne Y.D. belediye yetkililerinin kendisini belediyeye almadığını söyleyerek 'Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar.Geçtiğimiz yıl da 2 güvenlik görevlisine işlem yapılmadı, 2 genç cinayete kurban gitti. Bizim çocuklarımız da öyle mi olsun. Biz başkana onun için mi oy veriyoruz. Başkan anlamadıktan sonra kim anlayacak. Çocuklarımızı tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz' diyerek tepkisini dile getirmişti.Kırşehir'de 25 Mart'ta yaşanan olayda ise Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, kelepçe ve silahlarıyla kendilerini polis olarak tanıtarak Şeyma Demir(18) ve Hasan Aydoğan'ı(21) kelepçeleyip kendi araçlarına almış, iki genci silahla öldürerek Kızılırmak'a atmıştı.Olaydan kısa süre önce katil zanlılarının görevli olduğu asri mezarlıktan mazot çaldığı ve güvenlik kameralarındaki görüntüleri yok ettiği, konunun belediye yetkililerine bildirildiği ancak belediyenin bu kişiler hakkında işlem başlatmadığı ortaya çıkmıştı. Öldürülen iki gencin ailesi belediye başkanı ve başkan yardımcısı hakkında ihmal gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Yaşanan hırsızlık, çifte cinayet ve taciz olaylarının ortak noktasının ihmaller zinciri olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, 'Son günlerde yaşanan elim olaylar hepimizi derinden sarstı. Bu şehir kültürü ve tarihi ile gündemde olması gerekirken böyle vicdan sızlatan olaylarla gündeme geliyor. Keşke belediyemiz de yaptığı icraatlar ile ayakta alkışlansaydı. Geldiğimiz noktada göz yumma ve sümen altı etme dışında bir icraat göremiyoruz.Yaşanan iki olayda da belediye yetkililerinin yaşananları göz ardı etmesi bizim kadar toplumda da tepkiyle karşılandı. Taviz tavizi doğurur. Camdaki bir çatlak büyük bir vandallığı harekete geçirir. Milletin iradesiyle seçilmiş bir Şehr'ül Emin bu iradeye sahip çıkmalı, böyle ahlak dışı olaylara müsamaha göstermemelidir. Yapılan hırsızlığa müsamaha göstererek cinayete kadar uzanan kirli yolu açmış oldular. Aynı hatayı tekrarlayıp bir çocuğa yapılan cinsel istismara müsamaha gösterdiler. Bu tüm kadınların ve çocukların kişilik haklarını gasp etmek demektir' dedi.'Bu ahlak yoksunluğu, topluma karşı işlenmiş bir suçtur' diyen Ünsal, 'Bu makamlar geçicidir, aslolan topluma hizmettir. Hizmetle görevli çalışanların bir anneye gözyaşı döktürmesine önce o kurumdaki yetkililerin müdahale etmesi ve suç duyurusunda bulunması gerekmekteydi. Geldiğimiz noktada iki gencimiz cinayete ve bir çocuğumuz istismara maruz kalmıştır. Bu tutumu kınıyor, bu olaylarda ihmali bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz' diye konuştu.