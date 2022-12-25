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AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütünü besleyenler terörle yüz yüze geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki terör örgütü PKK eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütünü besleyenler terörle yüz yüze geldi
Ekleme: 25.12.2022 - 14:17 Güncelleme: 25.12.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütünü besleyenler terörle yüz yüze geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Paris'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda buldu.

Ömer Çelik; 'Fransa'da son yıllarda ırkçı saldırılar olması dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus. Siyasetçilerin, Fransız medyasının göçmen düşmanlığı, İslam düşmanlığı bu saldırıları teşvik ettiğini görüyoruz. Son saldırıda da saldırganın bunu ırkçı bir motivasyonla yaptığı açıklandı. Avrupa'da olduğu gibi tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz.

'Fransızların iyi düşünmesi gerekiyor'
Bu olaylardan hemen sonra PKK terör örgütü yandaşlarının sokaklara dökülerek, Fransa'daki kamu düzenini bozacak şekilde, polise saldırarak, dükkanları yağmalayarak ortaya koyduğu tablo üzerinde de Fransızların iyi düşünmesi gerekiyor.

Biz çok uzun zamandır şunu ifade ediyoruz; Bu PKK terör örgütü mensuplarını himaye ettiğiniz zaman bunlar güçlendikleri zaman size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar.

'Terör örgütlerini besleyenler eninde sonunda yüzleşecekler'
Cumhurbaşkanımız defalarca yaptığı açıklamalarda, 'Terör örgütlerini besleyenler önünde sonunda yüzleşecekler. Şimdi gelinen noktada PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yakıp yıktığı ortaya çıktı. PKK'nın yaptığı bu faaliyetlerin Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Fransız medyasında Kürtler şöyle yaptı diyerek Kürtleri hedef gösteren üsluplar.'

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