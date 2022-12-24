Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.Tuzla'da 6 bin metrekarelik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kaplarken, itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.30 sıralarında Tuzla'da deri organize yan sanayinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı.6 bin metrekarelik tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.