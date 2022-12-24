Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Tuzla'da 6 bin metrekarelik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kaplarken, itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.30 sıralarında Tuzla'da deri organize yan sanayinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
6 bin metrekarelik tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Tuzla'da 6 bin metrekarelik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kaplarken, itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.30 sıralarında Tuzla'da deri organize yan sanayinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
6 bin metrekarelik tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.