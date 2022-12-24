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Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın

Seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın çıkan otobüste şans eseri yolcu olmadığı öğrenildi.

Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın
Ekleme: 24.12.2022 - 12:31 Güncelleme: 24.12.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın
İstanbul'da vatandaşların sıklıkla kullandığı İETT otobüslerinde yaşanan kaza ve yangınların ardı arkası kesilmiyor.

Mega kentin Sarıyer ilçesinde saat 09.30 sıralarında bir yeni yangın olayı daha yaşandı.

Seyir halinde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yangın tüpüyle müdahale edildi
Durumu fark eden şoför, İETT otobüsünü durdurdu.

Şoför, bir anda alevlerin sardığı otobüsü söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Ekipler yangını söndürdü
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi
Otobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

O anlar kayıt altına alındı
O anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın
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