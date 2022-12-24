Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın

İstanbul'da vatandaşların sıklıkla kullandığı İETT otobüslerinde yaşanan kaza ve yangınların ardı arkası kesilmiyor.Mega kentin Sarıyer ilçesinde saat 09.30 sıralarında bir yeni yangın olayı daha yaşandı.Seyir halinde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.Yangın tüpüyle müdahale edildiDurumu fark eden şoför, İETT otobüsünü durdurdu.Şoför, bir anda alevlerin sardığı otobüsü söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildiOtobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.O anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.